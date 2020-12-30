إعطاء إشارة انطلاق أشغال المركز الوسيط بسليمان من ولاية نابل

أدى وزير الصحة فوزي مهدي ظهر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 زيارة عمل إلى ولاية نابل، تولى خلالها بحضور والي الجهة والمديرة الجهوية للصحة إعطاء إشارة انطلاق استغلال المركز الصحي الوسيط بحي الرياض سليمان الذي تمّ إنجازه باعتمادات تقدّر بـ1 مليون و500 ألف دينار (بناء وتجهيزا).

وسيمكن المركز هذه المنطقة من خدمات صحية متطورة على غرار خدمات الطب العام وطب الأطفال والأشعة بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية والتلاقيح والتحاليل البيولوجية وكذلك طب الأسنان والعلاج الطبيعي.

كما ستساهم هذه المؤسسة الإستشفائيّة في مزيد تقريب الخدمات الصحية لفائدة متساكني منطقة سليمان والمناطق المجاورة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

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