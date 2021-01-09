إعطاء إشارة انطلاق أشغال المستشفى الجهوي الجديد بتالة

أعطى وزير الصحة فوزي مهدي ظهر اليوم السبت 9 جانفي 2021، خلال زيارته لولاية القصرين إشارة انطلاق أشغال المستشفى الجهوي الجديد صنف « ب » بتالة، وقد سبق ذلك حفل توقيع عقد إنجاز المستشفى الجديد بمقر ولاية الڨصرين وذلك بإشراف وزير الصحة ووالي الڨصرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف إنجاز هذا المستشفى الجديد تقدر بـ 53 مليون دينار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وستستغرق مدة الأشغال عامين علما وأنّ هذه المؤسسة الصحية تشتمل على 105 سريرا إلى جانب 3 قاعات عمليات وأقسام استعجالي وتصوير طبي وجراحة وطب النساء والتوليد بالإضافة إلى طب الأطفال والعيادات الخارجية.

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