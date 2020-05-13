إعطاء إشارة انطلاق مستشفى طارئ لاستقبال مرضى كوفيد-19

أعطى وزير الصحّة عبد اللّطيف المكّي اليوم الأربعاء، بمعيّة وزير شؤون الشّباب والرّياضة أحمد قعلول إشارة انطلاق استغلال مستشفى طارئ بالمنزه لاستقبال مرضى كوفيد-19.

وتبلغ طاقة استيعاب هذا المستشفى الميداني الأوّل من نوعه والذّي تمّ إنجازه وتجهيزه في ظرف 21 يوما بالتّعاون بين وزارة الصحّة ووزارات الشباب والرّياضة والدّفاع الوطني والدّاخليّة إلى جانب عدد من منظمّات المجتمع المدني 84 سريرا طبقا للمواصفات التّي حدّدتها منظمّة الصحّة العالميّة في التّعامل مع هذا المرض.

ويندرج مثل هذا الإنجاز الذّي يمكن نقله وتركيبه في إطار إحكام تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّوقّي من انتشار فيروس كورونا المستجدّ والاستعداد لكلّ الطّوارئ المحتملة.

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