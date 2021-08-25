إعفاءات في وزارة الاقتصاد والمالية

أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه تمّ إعفاء:

- بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار

- بثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات

- سامي الزوبيدي المدير العام للأداءات.

كما أكدت الوزارة أنّه تقرّر إنهاء مهام المكلفين بمهمّة بديوان وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار الآتي ذكرهم:

- محمّد كريم مرزوق

- محمّد علي عزيز

- محمّد وحّادة

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