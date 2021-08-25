إعفاءات في وزارة الاقتصاد والمالية

اخر تحديث : 25/08/2021
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وزارة المالية

أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه تمّ إعفاء:
- بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار
- بثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات
- سامي الزوبيدي المدير العام للأداءات.
كما أكدت الوزارة أنّه تقرّر إنهاء مهام المكلفين بمهمّة بديوان وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار الآتي ذكرهم:
- محمّد كريم مرزوق
- محمّد علي عزيز
- محمّد وحّادة


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