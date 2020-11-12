إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، إعفاء فيصل بالضيافي المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من منصبه، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

وللتذكير فقد أثار ملف توريد نفايات من إيطاليا استنكارا وانتقادات شديدة، أذن على إثرها زير الشؤون المحليّة والبيئة بفتح تحقيق إداريّ في الغرض.

كما أكد الوزير حينها أن مصالح الوزارة لن تتوانى في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها.

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