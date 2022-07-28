إعفاء رئيس ديوان هيئة الانتخابات

تم إعفاء رئيس ديوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمر بوستة على خلفية الأخطاء التي تسربت إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح له، أن رئيس الديوان قد اخطأ « عن حسن نية » في عملية تبويب النتائج في جدول واحد يضم نتائج مختلف الجهات، ليقوم بخطأ فقط على مستوى التبويب ومطابقة الارقام مع الجهات.

وشدد المنصري ان الارقام المتعلقة بالنتائج سواء المركزية او الجهوية، هي صحيحة، لكن وقع الخطأ فقط على مستوى التبويب.

من جهته، أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي أنه تقرر إنهاء تكليف المنسقة الجهوية لولاية بن عروس للسبب ذاته.

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