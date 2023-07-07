إعفاء ماهر الجديدي من عضوية هيئة الانتخابات

اخر تحديث : 07/07/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ماهر الجديدي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ يوم أمس الخميس 6 جويلية 2023، يقضي بإعفاء عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي من مهامه، وذلك باقتراح من رئيسها فاروق بوعسكر.
وكان مجلس الهيئة قد وافق، في وقت سابق، على مقترح بوعسكر بإعفاء الجديدي نهائيا من مهامه بالهيئة.
واتهم بوعسكر، نائبه السابق، بخرق واجب التحفظ.


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