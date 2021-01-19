إعفاء مدير مدرسة سرّب سلكا كهربائيا إلى منزل نائب بالبرلمان

تلقت هيئة مكافحة الفساد ردا من مصالح المندوبية الجهوية للتربية بزغوان، حول طلب معطيات بخصوص شبهة الاستهلاك المشط للتيار الكهربائي بمدرسة ابتدائية نتيجة تسريب مدير المدرسة سلك كهربائي من المدرسة إلى مسکن تابع لنائب بالبرلمان .

وكشفت هيئة مكافحة الفساد في نشريتها لشهر جانفي 2021، ، بأنه تمّ فتح بحث في الموضوع وثبتت صحـة التبليغ.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة والمتمثلة في إحالة مدير المدرسة على مجلس التأديب علاوة على تسليط عقوبة عليه من الدرجة الثانية تتمثل في ‘الرفت المؤقت لمدة شهر مع الحرمان من المرتـب’، كما تم إعفاؤه من خطة مدير مدرسة.

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