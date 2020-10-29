إعلان حظر الجولان بكافة الجهات بتوقيت جديد

أسدى رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم أمس الأربعاء، تعليماته للولاة بإعلان حظر الجولان بكافة الجهات، وذلك على إثر لقاءه بالهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وسيكون توقيت حظر الجولان على النحو التالي:

من الإثنين إلى الجمعة : من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا

يومي السبت و الأحد : من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا

-منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها و الطلبة .

وتأتي هذه القرارات بالنظر لدقة الوضع الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي و تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا.

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