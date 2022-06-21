إعلان عفو اجتماعي خاص بالجمعيات الرياضية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي

أعلن وزيرا الشباب والرياضة كمال دقيش والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال ندوة صحفية التأمت صباح اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، بدار الجامعات جملة من الإجراءات تتمثل في :

-تمكين الجمعيات الرياضية من عفو اجتماعي خاص يتمثل في إعادة جدولة ديون الجمعيات الرياضية لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الي حدود الثلاثية الثانية لسنة 2022 على امتداد 5 سنوات مع طرح خطايا التأخير بنسبة 100٪ على أن تلتزم هذه الجمعيات الرياضية بالانضباط لجدولة خلاص اصل الدين مع مراعاة بعض الوضعيات الخصوصية لبعض الجمعيات.

-تمكين الجمعيات الرياضية من طرح خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين بعد استيفاء كل الاجراءات.

-العمل على تفعيل أعمال اللجنة المشتركة لصياغة مشروع نظام خاص للتغطية الاجتماعية للرياضيين ورياضي النخبة وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية خلال الندوة، أن إجمالي ديون الجمعيات الرياضية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبلغ 55 مليون دينار موزعة على ثماني جمعيات رياضية معلنا ان اخر أجل للدخول للانخراط في العفو حدد بتاريخ 27 جويلية 2022 إلا أن إمكانية التمديد في الآجال واردة مع مراعاة بعض الخصوصيات لبعض الجمعيات.

من جهته، اكد وزير الشباب والرياضة أن قانون الهياكل الرياضية جاهز وسيتم الإعلان عنه وتقديمه خلال لقاء إعلامي مرتقب، مشيرا إلى ان الشركات الرياضية هي من الحلول المقترحة لتمويل الرياضة وحل الإشكاليات المالية للجمعيات الرياضية.

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