إعلان منتظر لحظر تجوّل في تونس الكبرى انطلاقا من الغد

اخر تحديث : 07/10/2020

حظر تجول بشارع الحبيب بورقيبة

أعلن والي تونس الشاذلي بوعلاق في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، أنّ جلسة ستُعقد بعد قليل للجان مجابهة الكوارث في ولايات تونس الكبرى ( تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة) لاتخاذ جملة من الإجراءات للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وقال والي تونس إنه سيتم خلال الجلسة التباحث بخصوص مقترح لفرض حظر التجول في تونس الكبرى ينطلق ابتداء من الغد من الساعة 20.00 إلى الساعة 05:00، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بخصوصه.


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