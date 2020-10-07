إعلان منتظر لحظر تجوّل في تونس الكبرى انطلاقا من الغد

أعلن والي تونس الشاذلي بوعلاق في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، أنّ جلسة ستُعقد بعد قليل للجان مجابهة الكوارث في ولايات تونس الكبرى ( تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة) لاتخاذ جملة من الإجراءات للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال والي تونس إنه سيتم خلال الجلسة التباحث بخصوص مقترح لفرض حظر التجول في تونس الكبرى ينطلق ابتداء من الغد من الساعة 20.00 إلى الساعة 05:00، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بخصوصه.

كلمات البحث :تونس الكبرى;حظر تجوّل