إغلاق قسمين في مستشفى الرابطة واخضاع الطاقم الطبي للحجر الصحي

أعلنت الطبيبة في قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى الرابطة « ريم عبد الملك » في تصريح للقناة الوطنية الأولى خلال النشرة الخاصة بمستجدات فيروس كورونا مساء اليوم الاثنين، أنه تم غلق قسم الكلى والمجاري بمستشفى الرابطة اثر اكتشاف اصابة مريض مقيم بالمستشفى بفيروس كورونا.

وقالت الطبيبة إنه تم اخضاع الاطار الطبي وشبه الطبي المشرف عليه للحجر الصحي.

وقالت المتحدثة إنه تم غلق قسم تحاليل الأنسجة بالمستشفى العمومي ذاته وإخضاع طاقمه للحجر الصحي بعد أن تبين ان طبيبة بالقسم يشتبه في اصابة ابنها بفيروس كورونا.

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