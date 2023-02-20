إقالة رجاء بن سلامة من إدارة المكتبة الوطنية

أعلنت الباحثة رجاء بن سلامة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، إقالتها من مهامها من إدارة المكتبة الوطنية.

وقالت بن سلامة: »تلقّيت اليوم خبر وضع حدّ لإلحاقي بالمكتبة الوطنيّة، بتاريخ 21 فيفري 2023 »، مضيفة: »كلّ الشّكر لأعوان وإطارات مكتبتنا الوطنيّة الذين جمعتني معهم سبع سنوات من العمل المخلص والمتحمّس والمنجز » .

وتوجّهت بن سلامة بالشّكر لمن ساعدها على إعداد مشروع متحف التراث المكتوب وغيره من المشاريع التي ستتواصل لأنّها مشاريع وطنيّة تتجاوز الأفراد ».

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