إقالة رجاء بن سلامة من إدارة المكتبة الوطنية

اخر تحديث : 20/02/2023
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

رجاء بن سلامة

أعلنت الباحثة رجاء بن سلامة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، إقالتها من مهامها من إدارة المكتبة الوطنية.
وقالت بن سلامة:  »تلقّيت اليوم خبر وضع حدّ لإلحاقي بالمكتبة الوطنيّة، بتاريخ 21 فيفري 2023 »، مضيفة:  »كلّ الشّكر لأعوان وإطارات مكتبتنا الوطنيّة الذين جمعتني معهم سبع سنوات من العمل المخلص والمتحمّس والمنجز » .
وتوجّهت بن سلامة بالشّكر لمن ساعدها على إعداد مشروع متحف التراث المكتوب وغيره من المشاريع التي ستتواصل لأنّها مشاريع وطنيّة تتجاوز الأفراد ».


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