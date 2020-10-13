إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة وإعفاء هؤلاء

أصدر رئيس الحكومة هشام مششي اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت فجر اليوم بمدينة سبيطلة بولاية القصرين والتي أدّت إلى وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة، عددا من القرارات تمثلت في:

-إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة،

-إعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة،

-تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.

وأكدت رئاسة الحكومة أنّه تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، مشيرة إلى أنه سيتمّ موفاة الرّأي العام بنتائجه في الإبّان.

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