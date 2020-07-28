إقرار إجراءات جديدة بعد إصابة أعوان من الخطوط التونسية بكورونا

انعقدت اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، جلسة عمل بإشراف الرئيس المدير العامّ لديوان الطيران المدني والمطارات وبحضور إطارات ممثلين عن مختلف الهياكل العاملة بمطار تونس قرطاج الدولي.

وجاءت الجلسة على اثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف أعوان شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضيّة بمطار تونس قرطاج وبهدف مزيد تحسيس العاملين بالمطار بضرورة تطبيق الإجراءات الصحيّة المستوجبة طبقا للبروتوكول الصحّي الصّادر عن الإدارة العامّة للطيران المدني.

وأكّد الرئيس المدير العامّ لديوان الطيران المدني والمطارات بالمناسبة على ضرورة اليقظة وتوخي الاحتياطات اللازمة، من اجل سلامة الجميع وهو ما يستوجب تكاتف الجهود والعمل سويّا للحفاظ على صحّة المسافرين والعملة.

وقد تمّ خلال هذا الاجتماع إقرار ما يلي:

1- فرض تباعد زمني في مواعيد نزول الطائرات خاصة بالمحطة الجوية الثانية Terminal 2 ضمانا لاحكام تنفيذ الاجراءات الصحة بكل دقة.

2 إتخاذ إجراءات ردعيّة وحازمة ضد كل من لا يحترم الإجراءات الصحيّة المستوجبة خاصّة منها إرتداء الكمّامات والتباعد الجسدي.

- 3 تعزيز وجود العنصر البشري بمختلف الهياكل العاملة بالمطار بالمحطّتين الجويّتين الأولى والثانية

ودعا الرئيس المدير العام للديوان كافة العاملين بالمطارات التونسية الى وجوب احترام الاجراءات الصحية والتحلي بروح الوطنية والعمل على التقيّد بتنفيذ الشروط الصحية ضمانا لسلامتهم وسلامة المسافرين مع الحرص على حسن تامين الرحلات الجوية وعمليات التسجيل داخل المطارات.

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