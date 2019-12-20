إقرار إجراءات جديدة لتأمين ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون

أشرف « يوسف الشاهد » رئيس الحكومة اليوم الجمعة، على جلسة عمل وزارية شارك في أشغالها وزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومحافظ البنك المركزي التونسي.

وأقر المجلس بعد الوقوف على تقدم جمع الزيتون وتحويله ودرس وضع السوق الداخلية والخارجية لزيت الزيتون الإجراءات التالية:

❶ تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار بما يعزز قدرته للتدخل بالسوق الداخلية لاقتناء كميات من زيت الزيتون.

❷ شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين وإعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 .

❸ الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.

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