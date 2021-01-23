بن علية: إقرار مواصلة إجراءات الحجر الصحي الجزئي لمدة 3 أسابيع

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة « إنصاف بن علية » في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة ظهر اليوم السبت، أنه تقرر مواصلة تطبيق إجراء الحجر الصحي الجزئي لمدة 3 أسابيع ابتداء من يوم 25 جانفي إلى حدود 14 فيفري المقبل.
وقد قد إقرار عدد من الإجراءات في ظل الحجر تتمثل في:
-إقرار مواصلة حظر الجولان من الثامنة حتى الخامسة صباحا
-منع التنقل بين الجهات في وسائل النقل العمومية والخاصة
-مواصلة العملة بالتداول عبر الفرق للتقليص من استعمال وسائل النقل العمومية التي تشهد اكتظاظا كبيرا
-مواصلة منع جميع التجمعات والاحتفالات
-مواصلة الإجراءات المتعلقة بالبروتوكولات الصحية للمطاعم والمقاهي وفي صورة عدم احترام هذا القرار سيتم تطبيق قرارات ردعية
-التزام كل الأشخاص فوق الـ65 عاما بالمنزل والاكتفاء بالقيام بالحاجيات الأساسية وعدم الذهاب لأماكن مكتظة ومغلقة وأماكن لا تحترم البروتوكوات الصحية
- استئناف الدروس بالمدارس والكليات مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية المعلنة سابقا.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.