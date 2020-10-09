إقرار التدريس الحضوري بجميع مؤسسات التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تقرّر إعتماد التدريس الحضوري بجميع مؤسسات التعليم العالي، على ان تتولى المجالس العلمية في المؤسسات الجامعية تعديل جداول اوقات الدروس الحضورية في الجهات التي يتم فيها الاعلان عن حظر التجول اثر انتشار فيروس كورونا.

كما ستتولى المجالس العلمية اليوم اتخاذ الاجراءات البيداغوجية الملائمة، حسب تطور الوضع الوبائي في كل جهة، وذلك بعد مصادقة الجامعة مرجع النظر.

كما قررت الوزارة التطبيق الصارم لمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع والزامية ارتداء الكمامة بالفضاءات الجامعية، مشددة حرصها على ضمان تأمين الخدمات الجامعية الضرورية بصفة منتظمة.

وبيّنت الوزارة بأن هذه الإجراءات تندرج في اطار مواكبة تطور الوضع الصحي على المستوى الوطني وسعيا من الجامعة العمومية على ضمان سلامة جميع مكونات الاسرة الجامعية والمحافظة على جودة التحصيل العلمي ومصداقية الشهادات.

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