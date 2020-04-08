إقرار الجمعة 10 أفريل عطلة إستتثنائية للحدّ من حركة الجولان

قرر مجلس وزاري مضيّق انعقد بقصر الحكومة بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأربعاء، إقرار يوم الجمعة 10افريل عطلة إستتثنائية للحدّ من حركة الجولان والإقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في إنتشار الفيروس.

كما تقرر تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.

كما قرر المجلس الوزاري المضيق:

مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان-.

ـ إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي.

ـ منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبؤة.

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