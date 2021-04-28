إقرار الحجر الصحي الاجباري لـ7 أيام للوافدين من الخارج



أقرت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا اليوم الأربعاء، الحجر الصحي الاجباري لـ7 أيام للوافدين من الخارج على نفقة المسافر مع إجراء تحليل PCR بين اليوم 4 و5 من قدومه، وذلك من 3 ماي إلى 16 ماي المقبل نظرا لخطورة السلالات المتحورة الموجودة بالخارج.

وأشارت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان إلى أن الحجر الإجباري سيكون في أماكن محددة تضعها وزارة الصحة وليس في أماكن الإقامة، مع وجوب تقديم تحليل PCR سلبي لم يمر عليه 72 ساعة على أن يتم نشر قائمة النزل المعنية بالحجر الإجباري.

وكشفت بن سليمان أن السلطات بصدد اتخاذ إجراءات خصوصية في كافة المعابر الجوية والبحرية والبرية حسب خصوصية كل معبر.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي خطير جدا ومؤشرات الحالة الوبائية ذات مستوى إنذار مرتفع جدا، مشددة على أن المسؤولية فردية وجماعية.

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