إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سوسة لمدة أسبوع

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بسوسة خلال اجتماعها اليوم الخميس 1 جويلية 2021، إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سوسة لمدة أسبوع قابل للتجديد حسب تطور الوضع الوبائي .

كما سيتم وضع الآليات الضرورية و ضبط برنامج عملي و تقني بين مختلف الوحدات الأمنية و العسكرية و الإدارية لضمان حسن تنفيذ قرار الحجر الصحي الشامل وذلك خلال جلسة العمل التي ستنعقد غدا الجمعة 02 جويلية 2021 .

وسينطلق العمل بهذه الإجراءات ابتداء من يوم الأحد 04 جويلية 2021 على الساعة (00.00) إلى غاية يوم السبت 11 جويلية 2021 .

وأفاد المدير الجهوي للصحة بأن المعدل العام للإصابات بالولاية بلغ 566./. لكل 100 ألف ساكن حيث بلغ معدل الإصابات خلال الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 29 جوان 522.9./. لكل 100 ألف ساكن ليرتفع خلال الفترة الممتدة من 17 جوان إلى 30 جوان ليصبح 566.4 ./. لكل 100 ألف ساكن

كما تجاوزت المؤسسات الإستشفائية طاقة استيعابها و بلغت نسبة إشغال أسرة الإنعاش

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