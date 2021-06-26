إقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمدية نابل والموجه بباقي معتمديات ولاية نابل

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت 26 جوان 2021، عددا من الإجراءات بالجهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل القرارات في:

1- الحجر الصحي الشامل بمعتمدية نابل لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد 27 جوان 2021 مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة التالية :

-منع التنقل من وإلى معتمدية نابل.

-منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

-غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعمو باستثناء المحلات الغذائية والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية.

-منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها ومنع ارتياد دور العبادة.

-تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان 2021.

-استثناء المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوي الغذائية والطبية

-استثناء الأنشطة الحيوية بالتشاور مع الوزارات القطاعية.

2- الحجر الصحي الموجه بباقي معتمديات الولاية بداية من يوم الأحد 27 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 على الساعة 0.00 مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة التالية :

-منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي

-رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء

-منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة.

-منع ارتياد دور العبادة.

-دعوة كل قطاع لتحديد الإجراءات الخصوصية والحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليها وتفعيل آليات المراقبة.

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