إقرار الحجر الصحي الشامل وتطويق هذه المناطق

أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الحكومة حسناء بن سليمان في نقطة إعلامية من قصر الحكومة بالقصبة اليوم الجمعة، أنه تم تكليف الولاة بناء على المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي والتي تُصدرها وزارة الصحة يوميا بعقد اجتماع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث بصفة فورية وإقرار الحجر الصحي الشامل وتطويق المناطق والمعتمديات التي تُسجل نسبة حدوث حالات عدوى بفيروس كورونا أكثر من 400 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة.

وستكون هذه المناطق معنيّة بالإجراءات التالية:

-منع التنقل من وإلى الولايات والمعتمديات المعنية بالحجر الشامل

-منع الجولان بداية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي

- غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية.

- منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية

-منع ارتياد دور العبادة

- تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان 2021.

-استثناء المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوي الغذائية والطبية

- استثناء الأنشطة الحيوية بالتشاور مع الوزارات القطاعية.

ويتم إعلام مصالح رئاسة الحكومة بالقرار الجهوي قبل نشره للعموم.

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