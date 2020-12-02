إقرار تدابير وقائية جديدة خاصة بصلاة الجمعة

أقرّت الهيئة الوطنيّة لمجابهة فيروس كورونا فتح الجوامع لأداء صلاة الجمعة بداية من يوم 04 ديسمبر الجاري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، تحت إشراف رئيس الحكومة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدّينية عن عدد من التدابير معاضدة لما تم الإعلان عنه مع حتميّة التطبيق الكلي لما جاء في البرتوكول الصحي المتعلّق بدور العبادة وخاصّة:

- تهوئة بيت الصلاة وتنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين.

- فتح الجوامع للعموم خمسة عشر دقيقة قبل الأذان والخروج الفوري بعد الصلاة.

- التخفيف في أداء الصلاة بما لا يتجاوز عشر دقائق للخطبتين والركعتين.

- الوضوء بالبيت اعتبارا لتواصل غلق المواضئ.

- إحضار السجّادة الخاصة.

- ارتداء الكمامات الواقية.

- التأكيد على وجوب احترام التباعد الجسدي بما لا يقل عن 1 متر بين المصلين ودعوة كبار السنّ وأصحاب الأمراض المُزمنة ومن ظهرت عليه أعراض مشابهة لأعراض مرض الكورونا إلى الامتناع تلقائيّا عن ارتياد الجامع حفظا لنفسه ولغيره وبما يحقّق نسبة الحضور المُقرّرة.

وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أنها تعوّل على وعي مرتادي المساجد والجوامع لضمان أداء الشعائر واستمرارها، مجددة دعوتهم إلى التقيّد بالتدابير الوقائيّة والالتزام بما قرّره البروتوكول الصحّي الخاص بالمعالم الدينية تفاديا لغلقها في حالة عدم الالتزام بالضوابط المُشار إليها.

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