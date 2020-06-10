إقرار تدخلات مالية ظرفيّة لدعم الستاغ تأمين انتظام التزود بالكهرباء في صيف 2020

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الأربعاء 10 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة الاستعدادات لموسم الذروة لاستهلاك الكهرباء لصيف 2020، حيث تمّ استعراض آخر استعدادات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتأمين ذروة الطلب على الكهرباء.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لمجابهة الطلب خلال صائفة 2020 والاستجابة لحاجيات المواطنين مع ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية حول التحكم في استهلاك الطاقة.

كما ثمن الفخفاخ جهود الشركة خلال فترة الحجر الصحي وتواصل خدماتها وتأجيل خلاص فواتير الاستهلاك لمعاضدة المجهود الوطني في إدارة الأزمة.

وأقرّ المجلس تدخلات ماليّة ظرفيّة لدعم جهود الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتغطية المصاريف العاجلة خلال الفترة القادمة، مشددا على ضرورة معالجة الإشكاليات الهيكليّة للمؤسسة بما يضمن مردوديتها الاقتصادية وتنفيذ مشاريعها الاستثماريّة المبرمجة.

وأكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز محمّد عمّار عقب أشغال المجلس استعداد الشركة الكامل لتأمين موسم ذروة الاستهلاك الصيفي وتقديم الخدمات الضرورية للاقتصاد الوطني، داعيا إلى ترشيد الاستهلاك والتحكّم في الطاقة.

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