إقرار جملة من الإجراءات لفائدة عائلة عون الصوناد الفقيد محمد المهذبي

زار أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية يوم أمس الأحد 10 ماي 2020، عائلة عون الصوناد الفقيد محمد المهذبي (مراقب شبكة فرع النفيضة) الذي وافاه الاجل يوم السبت 09 ماي 2020 بعد الاعتداء الذي تعرض له يوم الأربعاء الفارط أثناء قيامه بعمله وتفطنه لعملية سرقة الماء من طرف المواطن المعتدي، حيث قدّم أسامة الخريجي تعازيه لعائلة الفقيد.

كما طمأن وزير الفلاحة عائلة المرحوم، وأعلمهم أنّه أقرّ لفائدتهم جملة من الاجراءات أهمها التّمتّع بجراية حادث الشغل، بالاضافة الى الجراية التي يصرفها الضمان الإجتماعي، مع حصول الفقيد على ترقية استثنائية، وإعانات مادية من قبل الولاية وإلحاق زوجة الفقيد بالشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه للعمل باعتبارها العائل الوحيد لأبنائها.

فيما بادرت ودادية الصوناد بجمع مبلغ مالي محترم لتقديمه لعائلة محمد المهذبي.

وفي هذا السياق، أدان أسامة الخريجي تكرّر مثل هذه الاعتداءات على أعوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثناء قيامهم بواجبهم، مؤكّدا أنّ مصالح الوزارة المختصّة ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة كل المعتدين الذّين تخوّل تسوّل لهم أنفسهم الاعتداء على موظّفي الدّولة.

كما عبّرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عن مساندته المطلقة ودعمه لكافة اطارات وموظفي وعمال الوزارة الذين تعرضوا لاعتداءات أو انتهاكات في الفترة الأخيرة وهم بصدد القيام بمهامهم.

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