رسميا: إقرار حجر صحي شامل من 9 إلى 16 ماي الجاري

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في نقطة إعلامية من قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الجمعة، إقرار حجر صحي شامل ينطلق من يوم 9 ماي إلى 16 ماي الجاري، بهدف حماية صحة التونسيين وحماية المنظومة الصحية من خطر الانهيار.

وأشار المشيشي إلى أنه سيتم خلال فترة الحجر تعليق الأنشطة الاقتصادية ما عدى الأنشطة الحيوية والأساسية.

وأرجع رئيس الحكومة تأزم الوضع الصحي الحالي إلى عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل هذا الوضع فإن المؤسسات الصحية ستنهار .

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