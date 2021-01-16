إقرار حجر صحي موجه بداية من الاثنين المقبل

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل الى يوم الأحد 17 جانفي الجاري سيتبعه إقرار حجر صحي موجه بداية من يوم الاثنين المقبل الى غاية يوم 24 جانفي الجاري تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت بن علية بأن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل، مؤكدة أنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة و انهيار المنظومة الصحية.

وأوضحت بن علية بأن الحجر الصحي الموجه الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ يوم 18 جانفي الجاري يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات و التنقل بين المدن وحظر الجولان و تنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعد.

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