إقرار حظر الجولان في بنزرت ابتداء من الغد

قرر والي بنزرت محمد قويدر اليوم الجمعة، إعلان حظر الجولان في كامل مناطق ولاية بنزرت بداية من يوم غد السبت 10 اكتوبر الى غاية يوم 25 من الشهر ذاته، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ،(15 يوما )، مع استثناء المؤسسات العاملة خلال فترة الليل وقطاعات التزويد واسواق الجملة والفلاحة والمخابز.

وأكد الوالي بأن تراخيص التنقل تمنح من رؤساء العمل.

وكشف الوالي بأن هذا القرار يندرج في إطار التفاعل مع مقترحات وزارة الصحة بعد تصنيف معتمديتي بنزرت الشمالية وراس الجبل ضمن مناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة في علاقة بتفشّي فيروس كوفيد 19.

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