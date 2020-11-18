إقرار عدد من التدابير تزامنا مع فتح المساجد

أقرّت اللجنة الوطنيّة لمجابهة فيروس كورونا فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس بداية من يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، تحت إشراف رئيس الحكومة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدّينية في بلاغ لها عن التدابير الآتية:

* حتميّة التطبيق الكلي لما جاء في البرتوكول الصحي المتعلّق بدور العبادة وخاصّة:

- تطهير المساجد والجوامع يوميا.

- تهوئة بيت الصلاة بصفة دائمة.

- فتح المعالم الدينية عشرة دقائق قبل الصلاة وغلقها مباشرة إثر نهايتها.

- إقامة الصلوات مع التخفيف قدر الممكن.

- مواصلة غلق المواضئ.

- مواصلة تعليق الدروس والإملاءات القرآنية.

وأكدت الوزارة أنها تُعوّل على وعي مرتادي المساجد والجوامع لضمان أداء الشعائر واستمرارها، مجددة دعوتهم إلى التقيّد بالتدابير الوقائيّة المعمول بها عموما والالتزام بما قرّره البروتوكول الصحّي الخاص بالمعالم الدينية تفاديا لغلقها في حالة عدم الالتزام بالضوابط المُشار إليها وخاصّة منها:

• الوضوء بالبيت

• إحضار السجّادة الخاصة

• ارتداء الكمامات الواقية

• التباعد أثناء الصلاة.

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