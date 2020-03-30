إقرار مجانيّة النفاذ إلى منصات التعليم عن بُعد لكافة التلاميذ والطلبة

أكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه في إطار المجهود الوطني للتوقي من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد تم إقرار الحجر الصحي العام الذي سيحول دون رجوع مئات الآلاف من التلاميذ والطلبة إلى مدارسهم وكلياتهم وتأجيل العودة المدرسية والجامعية حفظا على صحتهم وسلامتهم.

وتم من منطلق الحرص على تمكين الشباب من حقهم في تحصيل العلوم والمعارف واستكمال مسار سنة مدرسية وجامعية شارفت على النهائية، التوجه نحو الاستفادة من التعليم عن بعد الذي يتم توفيره عبر منصات رقمية يتم النفاذ إليها عبر شبكة الأنترنات القارة والجوالة.

هذا، ولتمكين كافة التلاميذ والطلبة بكامل ولايات الجمهورية من النفاذ إلى منصات التعليم عن بعد، وفي صورة عدم توفر إمكانية ذلك عبر الشبكات القارة، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي أنه يمكن للتلاميذ والطلبة النفاذ المجاني إلى منصات التعليم عن بعد وذلك عبر شبكات الاتصالات الجوّالة لمشغلي شبكات الاتصالات الثلاثة (اتصالات تونس – أوريدو تونس – أورونج تونس)

حيت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي التفاعل الإيجابي لمشغلي شبكات الاتصالات وقبولهم مجانية نفاذ الطلبة والتلاميذ إلى منصات التعليم عن بعد عبر الجوّال، مجددة الدعوة إلى كافة مستعملي شبكات الأنترنات للتحلي بتضامن رقمي من خلال استعمال مسؤول للشبكة بما يمكن من استفادة أبنائنا في كافة ولايات الجمهورية من هذه الفرصة الرقمية ويسمح باستمرارية العمل والتعلّم عن بعد.

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