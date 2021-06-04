إقرار مواصلة العمل بجملة الإجراءات السابقة إلى 27 جوان

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، أن اللجنة الوطنية لمجابهة وباء الكورونا أقرّت مواصلة العمل بجملة الإجراءات السابقة إلى تاريخ 27 جوان الحالي.

وتمثل الإجراءات في:

- المحافظة على توقيت حظر الجولان بداية من الساعة العاشرة ليلا

-الإبقاء على البرتوكولات في الفضاءات الصحية بالأمكان المفتوحة للعموم والخاصة بنسب الاستيعاب 50% في الفضاءات الخارجية و30% في الفضاءات الداخلية والمغلقة.

-إجبارية الحجر الصحي بالنسبة للوافدين على تونس من الخارج

كما رجحت بن سليمان إمكانية تشديد الاجراءات بالنسبة للمدن التي صنفت ذات اختطار عالي بقرار من الولاة.

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