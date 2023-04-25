إقلاع طائرة عسكرية لإجلاء التونسيين المقيمين بالسودان

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّ طائرة نقل عسكرية أقلعت صباح اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 من القاعدة الجوّية بالعوينة في اتجاه مطار أسوان بمصر لإجلاء مواطنين تونسيين مقيمين بالسودان كانوا قد عبّروا عن رغبتهم في مغادرة هذا البلد بعد أحداث العنف التي اندلعت به الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وبالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

ومن المنتظر عودة الطائرة لمطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء هذا اليوم.

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