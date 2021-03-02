إكتشاف السلالة المتحورة البريطانية من كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي في تونس وبعد الإجتماع الدوري للجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا، إكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن نوع SARS-CoV-2 variant fromlineage B.1.1.7 في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في تونس.

و ذكّرت الوزارة بأن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا ببلادنا و تدعو إلى مواصلة الحذر واليقظة والإلتزام بالإجراءات الوقائية والبرتكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة .

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