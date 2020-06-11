إلغاء إضراب أعوان وزارة الخارجية المزمع تنفيذه اليوم



أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، أنه تقرر إلغاء إضراب أعوان وإطارات الوزارة الذي كان مقررا تنفيذه اليوم على اثر التوصل الى اتفاق حول عدد من النقاط مع الطرف الإداري.

وقد تم الاتفاق على تشريك النقابة الأساسية للاتحاد في كل المسائل المتعلقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأسلاك بالوزارة واعتباره طرفا فاعلا إلى جانب تعهد الطرف الإداري بالسعي الى مراجعة مشاريع الانظمة الأساسية في إطار جلسات بين النقابة والإدارة.

كما تم الاتفاق على اضافة 5 مراكز للأعوان الإداريين في إطار حركة سنوية مصغرة في اجل اقصاه موفى شهر أوت 2020 على ان تتم جلسة بين الإدارة والنقابة بشأن المعنيين بالحركة.

كما تضمن محضر الاتفاق الذي تم إمضاؤه اثر جلسة عمل التأمت مساء امس الاربعاء بوزارة الشؤون الخارجية تحت إشراف الوزير نور الدين الري والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، جلسة عمل بين الإدارة والنقابة الأساسية بشأن تعويض الأعوان الديبلوماسيين الذين اعتذروا عن تعيينهم بالحركة فضلا عن اتفاق جميع الأطراف على تنقية المناخ الاجتماعي والسعي الى توفير مناخ سليم يساعد على التقدم والرقي بالوزارة.

وفيما يلي محضر الاتفاق:

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