إلغاء إضراب القضاة

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء اليوم الأربعاء، قراره إلغاء الإضراب الذي كان مقررا غدا الخميس 25 ديسمبر 2019.

ودعا المكتب التنفيذي للقضاة إلى التعجيل بنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي خلال هذا الأسبوع حتى تستقر أوضاع القضاة والمحاكم والأعمال القضائية.

ويأتي قرار إلغاء الإضراب بعد إمضاء رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » في وقت سابق من اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020 .

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