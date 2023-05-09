إلغاء إضراب النقل

أعلنت وزارة النّقل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تقرّر اليوم إلغاء الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه من قبل الجامعة العامة للنقل يومي 10 و11 ماي 2023، وذلك على إثر جلسة صلحية ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ونيابة عنه، رفيق بن ابراهيم، والرؤساء المديرين العامين لعدد من المؤسسات تحت إشراف وزارة النقل.

كما حضر الجلسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، والكاتب العام للجامعة العامة للنقل.

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