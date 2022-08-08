إلغاء باقي عروض لطفي العبدلي إلى إشعار آخر

أعلنت الشركة المنتجة للعرض المسرحي « في سن الخمسين أقولها كما أعنيها » للفنان لطفي العبدلي إلغاء بقية العروض المبرمجة للعرض إلى حين إشعار آخر.

وأرجعت الشركة ذلك »خشية على حياة الفنان وحرصا على السلامة الجسدية للفريق المرافق له » .

ويأتي هذا القرار بعد أحداث عرض صفاقس أمس الأحد ضمن مهرجان صفاقس الدولي وما تم تداوله بخصوص انسحاب أمنيين من تأمين العرض، حيث أكد منتج العرض محمد بوذينة أن العبدلي كان مستهدفا بالتصفية الجسدية وأن أمنيين هددوه بالقتل، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات منذ مساء أمس عن إمكانية وقوع حادث خلال العرض لكنه لم يتم أخذ ذلك على محمل الجد.

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