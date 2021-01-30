إلغاء جميع السفرات البحرية المبرمجة على خط »مرسيليا »

أعلنت الشّركة التّونسية للملاحة في بلاغ لها اليون السبت، أنه على إثر الإجراءات المعلن عليها من طرف السّلطات الفرنسيّة بغلق الحدود بداية من 01 فيفري 2021، فقد تمّ إلغاء السّفرات المبرمجة على خطّ « مرسيليا » و بالتّالي فإنّه بإمكان المسافرين الحاجزين على السّفرة المبرمجة ليوم الثّلاثاء 02 فيفري 2021 تغيير موعد سفرهم إلى يوم الجمعة 05 فيفري 2021 بإتّجاه « جنوة » دون معاليم إضافيّة.

و أكدت الشّركة التّونسيّة للملاحة أنها تبقى على ذمّة حرفائها لتلقّي إستفساراتهم النّاجمة عن هذا التّغيير .

كلمات البحث :السفرات البحرية;فرنسا;مرسيليا