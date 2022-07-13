إلغاء رحلة الغد تونس-مرسيليا على متن السفينة قرطاج

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه تمّ إلغاء رحلة السفينة « قرطاج » تونس-مرسيليا ليوم غدٍ الخميس 14 جويلية 2022.

و يمكن للمسافرين الحاجزين على هذه السفرة تغيير موعد سفرهم دون معاليم إضافيّة على الرحلات التالية :

- تونس-جنوة: يوم الجمعة 15 جويلية 2022 على متن السفينة « تانيت »

- تونس-مرسيليا: يوم الأحد 17 جويلية 2022 على متن السفينة « تانيت »

ودعت الشركة الراغبين في مزيد الإرشادات للاتّصال على رقم الهاتف 82102021 .

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