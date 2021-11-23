إلغاء رخصة البحث عن المحروقات « جنوب رمادة »

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « جنوب رمادة والتي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 .

وينص القرار على أن كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة « أتوق صحراء المحدودة » تسقط في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « جنوب رمادة، كما يوظف على شركة « أتوق صحراء المحدودة » غرامة تعويضية بقيمة 3 ملايين و200 ألف دولار (2.3 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات « جنوب رمادة » كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.

ويتحتّم على شركة « أتوق صحراء المحدودة » أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمحروقات كانت قد تلقت رسالة من شركة « مادكو » بتاريخ 29 أفريل 2019 لإعلامها بالتفويت في كافة أسهمها في شركة « مادكو تونس » لشركة « أتوق صحراء المحدودة » المتفرعة عن مجمع شركات « أ.أ.أو.ج » .

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