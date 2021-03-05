إلغاء منع التنقل بين الولايات وتعويضه بغلق المناطق ذات الانتشار المرتفع للوباء

أعلنت الناطقة الرسمي باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في ندوة صحفية اليوم الجمعة 5 مارس 2021، أنّ اللجنة العليا لمجابهة الكورونا قررت رفع منع التنقل بين الولايات وتعويضه بغلق المناطق والمدن التي تشهد انتشارا مرتفعا لفيروس كورونا وذلك من طرف السلط الجهوية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما تقرر التقليص في ساعات حظر التجول إلى العاشرة ليلا عوضا عن الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي وذلك بداية من يوم الاثنين 8 مارس الجاري.

وتقرر غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الثامنة مساء مع احترام البروتوكولات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

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