إلياس الفخفاخ: اخترت القاعدة التي أريد أن تتشكل عليها الحكومة لكن لا وجود لإقصاء

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، أنه اختار القاعدة التي أراد أن تتشكل عليها الحكومة المقبلة لكن لا وجود لإقصاء، مؤكدا أنه طبق في اختياره ماذا يريد الشعب، حيث أن قواعد الأحزاب التي اختارها اختارت رئيس الجمهورية قيس سعيد ماعدا حزبي قلب تونس و الحزب الدستوري الحر.

وقال الفخفاخ إنه يرغب في تكوين حزام سياسي كي يتقاسم معه القيم والبرنامج وليس فقط للتصويت على حكومته للبرلمان.

وأكد الفخفاخ أن الحكومة ستكون ممثلة لما يراه صالحا للبلاد في ائتلاف منسجم وصادق ومدرك لتحديات المرحلة ومساند لها في البرلمان .

وشدد الفخفاخ على رغبته في أن تكون المعارضة قوية كي تضغط على الحكومة، مشيرا إلى أمله في إعطاء صورة جديدة ترتقي بآمال الشعب التونسي .

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