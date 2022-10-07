إلياس الفخفاخ بعد تبرئته نهائيا: ما بُني على باطل فهو باطل

أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022، قرارا يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل برفض الطعن الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ تهم « تضارب المصالحث في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

وعلق الفخفاخ في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك على قرار تبرئته، بما يلي:

« الحق يعلو ولا يُعلى عليه.. الحمد لله وبه نستعين.. واخيرا، وبعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، انصفني اليوم القضاء نهائيا و برأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلما وبهتانا واظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها » .

وأكد الفخفاخ أن هذا القرار يُؤكّد أن ما بني على باطل فهو باطل ويُذكر بان الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه.

وأضاف الفخفاخ: « الحمد لله على كل حال، فهو من الهمني الصبر على الإساءة والظلم . بفضل الله وبفضل كل من ساندني وأخص بالذكر فريق الدفاع وعائلتي واصدقائي واحبتي تجاوزنا معا هذه المحنة بعزيمة وثبات وايمان. لهم مني كل الشكر والتقدير والامتنان. »

وأعرب الفخفاخ عن ايمانه بأن تظافر جهود الصادقين في بلدنا وتعاونهم وتقلدهم بالحكمة والثبات والعزيمة لقادر على اصلاح الاوضاع الصعبة والمعقدة والارتقاء ببلدنا وتعزيز مناعته وسيادته.

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