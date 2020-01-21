إلياس الفخفاخ: ستتكوّن الحكومة من فريق مصغر منسجم وجِدّي

اخر تحديث : 21/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

إلياس الفخفاخ

أكد رئيس الحكومة المكلف « إلياس الفخفاخ » في تصريح على إثر تكليفه من رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة مساء الاثنين، أن الحكومة ستتكون من فريق مصغر منسجم وجدّي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة.
وأشار الفخفاخ إلى أنّه سيعمل على التغيير الجدي في السياسات العامة من أجل « ارساء شروط ومؤسسات الدولة العادلة والصادقة والقوية » ، مؤكدا حرصه على أن تكون الحكومة متناغمة مع ما عبر عنه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة.
وتعهد الفخفاخ بالعمل بالتعاون مع رئاسة الجمهورية على خدمة الوطن والشعب دون الدخول في أي مناكفات أو نزاعات سياسيوية ضيقة .


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