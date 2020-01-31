إلياس الفخفاخ: كل ما يُنقص من الأراضي الفلسطينية نحن ضده شعبا وقيادة وحكما

اخر تحديث : 31/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

إلياس الفخفاخ

اعتبر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة، أن كل ما يُنقص من الأراضي الفلسطينية نحن ضده شعبا وقيادة وحكما، مؤكدا أن موقف تونس لن يتغير من القضية الفلسطينية.
وشدد الفخفاخ على وجود ثوابت وطنية من القضية الفلسطينية وهي قضية محورية، حيث أنه من حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمته القدس.

وقال الفخفاخ إن سياسة الدولة الخارجية يُحددها رئيس الجمهورية بالدستور.


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