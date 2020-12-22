إلياس الفخفاخ: ليس لي أي علاقة بملف نفايات إيطاليا

أكّد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أنه ليس له ولا للشركة التي كان يمتلك أسهما فيها اي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف ما عرف بنفايات إيطاليا، وذلك خلافا لما تم ترويجه من طرف بعض قيادات حركة النهضة.

وأكد الفخفاخ أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة.

وكتب الفخفاخ: « كفاكم كذبًا و تضليلا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » .

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