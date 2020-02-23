إلياس الفخفاخ يجتمع بأعضاء فريقه الحكومي

انتظم اليوم الأحد 23 فيفري 2020، بدار الضيافة بقرطاج جلسة جمعت رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بأعضاء فريقه الحكومي .

و استحضر رئيس الحكومة المكلف خلال اللقاء معايير اختيار أعضاء فريقه و خاصة المتعلقة منها بالكفاءة و المصداقية و النزاهة و الإرادة الراسخة للتفاني في خدمة البلاد .

و ذكر رئيس الحكومة المكلف بمسار تشكيل الحكومة و بأهم المحطات التي مر بها، كما اكد على أهمية التضامن بين أعضاء الحكومة و ثمن تواجد قيادات حزبية و شخصيات مستقلة و اعتبر ذلك ثراءا و تميزا لهذه الحكومة .

و قدم الفخفاخ بالمناسبة تصوراته لملامح العمل الحكومي و خصائصه و عرض على الفريق خارطة طريق لتحقيق النجاعة المطلوبة على مستوى الأداء الحكومي .

و شدد رئيس الحكومة المكلف بالمناسبة على أهمية مذكرة التعاقد الحكومي التي جسدت الأرضية السياسية التي بني عليها الائتلاف الحكومي .

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