إلياس الفخفاخ يحسم مسألة عدم إشراكه قلب تونس في الحكومة

اخر تحديث : 06/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

إلياس الفخفاخ

أكد عدنان بن يوسف عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن مسألة عدم إشراك قلب تونس، في الحكومة حُسمت وأن الأخير متمسّك بعدم دعوته للمشاركة فيها.
وشدّد عضو الفريق الحكومي المفاوض، على أن « الحزام السياسي الذي اقترحه الفخفاخ يتوافق مع مواقف النهضة السابقة، لكن تغيير الأخيرة لمواقفها هو ما أربك عملية تشكيل الحكومة ».
وتابع « لا نعتبر أنّنا في أزمة، بل حركة النهضة، بتصلّبها في موقفها، قد تُدخل مسار تشكيل الحكومة في أزمة


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