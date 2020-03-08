إلياس الفخفاخ يزور راضية النصراوي بالمستشفى العسكري



زار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأحد، المناضلة الحقوقية راضية النصراوي المقيمة بالمستشفى العسكري بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوزير الدفاع الوطني عماد الحزقي ووزيرة المرأة والطفولة وكبار السن أﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺤﻴري والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي.

وقدّم رئيس الحكومة للمناضلة راضية النصراوي درعا تكريماً لما قدّمته من نضالات من أجل الحرية وحقوق الإنسان.

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